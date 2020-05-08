Метеорологи заявили об угрозе засухи в России

В ряде регионов Центральной России и на юге страны созданы условия для почвенной засухи из-за малого количества осадков весной. С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, такая тревожная ситуация сложилась в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях – в этих регионах уровень осадков составляет всего 35% от нормы.

Вильфанд добавил, что недостаток влаги отмечен также в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье.

Метеоролог подчеркнул, что значительный дефицит власти прослеживается в Южном федеральном округе, где и так засушливо. Так, по его словам, в Крыму за апрель выпало осадков 25% от нормы, а на Кубани – лишь 42% от нормы, передает ТАСС.

Специалист пояснил, что речь идет о продуктивной влаге, которая «питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, и яровых, которые только-только высеваются».

Впрочем, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, ситуация может исправиться в мае, если в текущем месяце будут обильные осадки.

Ранее в Росгидромете заявили, что этим летом почти на все территории России ожидается температура воздуха выше климатической нормы. Более того, в ряде регионов прогнозируется экстремальная жара. Вероятнее всего аномально жаркая погода будет в европейской части России, отметили в ведомстве.

Синоптики и специалисты МЧС в связи с этим предупредили о тяжелом пожароопасном сезоне этого года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.05.20

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