Путин запретил гаджеты в армии и публикацию данных о военнослужащих

Президент России Владимир Путин внес дополнения в дисциплинарный устав Вооруженных сил. Теперь военнослужащим запрещено указывать сведения о службе в интернете и СМИ, а также пользоваться гаджетами. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что военным нельзя распространять информацию, которая позволит определить принадлежность к роду войск, данные о других военнослужащих, в том числе уволенных в запас, членах их семей или родителях и их местонахождении в определенный период. Кроме того, под запрет распространения попадают сведениями о деятельности органов военного управления, в том числе о дислокации или передислокации.

Этим же указом накладывается запрет на использование военнослужащими гаджетов, которые позволяют передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. В документе указано, что использование подобных устройств во время боевых действий, выполнения миротворческих или антитеррористических задач за пределами страны будет считаться грубым дисциплинарным проступком.

Кроме того, они остаются под запретом во время боевого дежурства, службы, наряда, участия в учениях или походах кораблей, нахождении на территории воинской части и прохождении сборов.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights заявила, что осведомлена об активности на российских предприятиях оборонной отрасли, благодаря отслеживанию сигналов мобильных телефонов.

Из отчета Orbital Insights следует, что некоторые оборонные заводы в России якобы замедлили производство, сократив количество сотрудников в сменах на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. По данным издания, отчет составлен на основе анонимных данных, полученных с сотовых телефонов и информации из открытых источников. В отчете фигурируют такие предприятия, как НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод имени Горбунова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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