Каким будет июнь в России: метеорологи выдали предварительный прогноз

В большинстве российских регионах июнь будет теплым – таков предварительный прогноз метеорологов. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в Москве и Подмосковье ночная температура ожидается в пределах 10-15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов. В периоды похолодания дневные температуры будут не выше +15, а ночью температура воздуха может понижаться до плюс 4-9 градусов. Аналогичная ситуация прогнозируется в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Жаркий июнь ожидается на юге Центрального округа – в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, сообщила Першина в комментарии «Российской газете». Днем температура будет повышаться до 22-27 градусов, а в отдельные дни может быть +32. В Саратовской и Самарской областях ожидается до +28.

На юге Уральского округа прогнозируется 21-26 градусов, а на юге Дальнего Востока – до 20-25 градусов. При этом, как отметила Першина, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах воздух прогреется на один-два градуса выше климатической нормы.

Такая же аномалия будет отмечаться в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), а также в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке.

В то же время в Приморском крае и на юге Сахалина может быть холоднее обычного.

Самый холодный июнь ожидается в Республике Коми, Ненецком округе и на востоке Архангельской области. Днем воздух будет прогреваться до 17-22 градусов, а ночью – не выше 8-13 градусов. В этих территориях при волнах холода вероятны ночные заморозки.

Мало дождей в июне прогнозируется в Поволжье, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, а также на востоке Северо-Западного округа. Напротив, дожди будут заливать Иркутскую область, юг Красноярского края, Хабаровский край, Камчатку и Сахалин.

Ранее в Росгидромете заявили, что этим летом почти на всей территории России ожидается температура воздуха выше климатической нормы. Более того, в ряде регионов прогнозируется экстремальная жара. Вероятнее всего аномально жаркая погода будет в европейской части России, отметили в ведомстве. Метеорологи и специалисты МЧС в связи с этим предупредили о тяжелом пожароопасном сезоне этого года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.20

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