Выпускники российских школ хотят быть программистами и врачами

Социологи определили самые популярные профессии среди выпускников российских школ. Чаще всего подростки хотят стать программистами и медиками. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart».

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи заканчивающих школу ребят, передает RT. Выпускников просили отметить факультет, на который они хотят поступить. Самым популярным стал факультет информационных технологий – его выбрали 20% учеников.

12% респондентов выбрали медицинский, далее по популярности идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты. Еще по 6% участников опроса планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков.

Наименьшей популярностью среди школьников пользуются исторический, химический (по 3%), филологический и географический (по 1%) факультеты.

Каждый десятый выбрал вариант «другое», чаще всего в этой графе абитуриенты указывали педагогический факультет, либо писали, что еще не определились с выбором. 3% опрошенных и вовсе заявили, что не планируют поступать в вуз в этом году.

88% также отметили, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их решение о поступлении в вуз и выбор факультета. Подавляющее большинство (90%) респондентов надеются учиться на бюджетной основе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.20

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