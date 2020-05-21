Путин озвучил дату начала проведения ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам образования озвучил сроки начала проведения Единого государственного экзамена. Сдача ЕГЭ начнется в конце июня.

«Считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», – сказал президент.

Глава государства также заявил, что ЕГЭ будут сдавать те, кто планирует поступать в вузы. По словам Путина, школы помогут выпускникам готовиться к сдаче экзамена в дистанционном режиме.

Президент добавил, что в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в вузах. По его словам, это могут сделать «выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне». В итоге молодые люди начнут «учиться уже осенью, не теряя целого года», сказал Путин, отметив, что зачисление абитуриентов в вузы в России пройдет в августе.

Напомним, 13 мая Минпросвещения России объявило о повторном переносе сроков проведения Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса. По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, с 8 июня ЕГЭ перенесут «на более поздний период». Точную дату чиновник тогда не назвал.

В Минпросвещения пояснили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут определены правительством РФ и утверждены Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

В ведомстве также заявили, что выпускники, которые не собираются поступать в вузы, получат аттестат с отметками по итогам года и не будут сдавать обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике. «Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его (ЕГЭ – прим. ред.) в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: с 20 марта по 13 апреля – досрочный, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Однако из-за ситуации с распространением нового коронавируса был перенесен период досрочной сдачи ЕГЭ, а основной этап экзамена пришлось отложить на 8 июня. 5 мая Кравцов допустил перенос экзамена на более поздние сроки из-за пандемии Covid-19, подчеркнув, что ЕГЭ проведут только тогда, когда будут уверены в том, что здоровью школьников ничего не угрожает.

Добавим, что Минпросвещения отменило обязательные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для девятиклассников – итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Кроме того, ведомство перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на начало следующего учебного года. Оценки за них ставить не будут.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

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