Ураганов и смерчей будет всё больше: летние катаклизмы предрекли в России

Россия предстоящим летом может столкнуться с ростом природных катаклизмов. С таким предупреждением выступил Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Специалисты научно-исследовательского центра мониторинга, прогнозирования и анализа чрезвычайных ситуаций ВНИИ ГОЧС допустили увеличение «количества смерчей, ураганов и других опасных конвективных явлений» этим летом в средней полосе России и в регионах Сибирского федерального округа. Эксперты связывают возможную угрозу со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата.

Отмечается, что данный прогноз подтверждается ураганом, который обрушился на Читу 13 мая. Тогда обошлось без погибших и пострадавших, однако штормовой ветер повалил десятки деревьев, сорвал крыши с 40 зданий, переворачивал металлические гаражи.

Накануне ураган прошел по Свердловской области. Как сообщал «Новый День», в результате удара стихии погибли 4 человека, без электроснабжения остались около 50 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Сегодня штормовая зона переместилась в Сибирь. Метеорологи центра «Фобос» предупреждают об усилении ветра в Омской, Новосибирской, Томской, Иркутской областях и в средних широтах Красноярского края – порывы ветра могут достигать более 25 метров в секунду.

Москва, Наталья Петрова

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