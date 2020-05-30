Закрыты на спецобслуживание: редакция «Ведомостей» – о продаже газеты

Сделка по продаже газеты «Ведомости», ранее принадлежавшей АО «Ньюс Бизнес Медиа», завершена. Теперь собственником стало АО «Саппорт», которое контролирует медиаменеджер из Екатеринбурга, создатель РИА «ФедералПресс» Иван Еремин. Сотрудники «Ведомостей» отреагировали на сделку открытым обращением к читателям с эмоциональным заголовком «Закрытие на спецобслуживание».

Они пишут, что в редакции «Ведомостей» не знают условий сделки, но предполагают, что новым владельцам перешли долги их прежних акционеров, а это около 2 млрд рублей. «Приобретение медиаактива, вероятно, с отрицательной стоимостью при резком падении рекламного рынка не предполагает в краткосрочной и, возможно, среднесрочной и даже долгосрочной перспективе окупаемости и получения прибыли. В таких условиях заключение сделки и появление в ней Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями «Ведомостей», которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес», – пишут обозреватель Павел Аптекарь и редактор Владимир Рувинский.

Они опасаются, что новый владелец «попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов».

Сам Иван Еремин заявил «Коммерсанту», что «Ведомости» – «издание со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией», и эти традиции важно сохранить. «Уверен, что наш опыт создания независимых СМИ и многолетнего управления медиаактивами могут оказаться полезными в решении этих задач, что будет способствовать усилению позиции издания на российском медиарынке»,– сказал Иван Еремин.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 30.05.20

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