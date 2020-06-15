Ушли в знак протеста: из газеты «Ведомости» уволились все заместители главреда

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» объявили об увольнении в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова.

Из газеты уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, говорится в сообщении «Ведомостей». Отмечается, что последний работал в газете с ее основания, остальные – около 15 лет.

Кроме того, из издания увольняются и. о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

Ранее сегодня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издателя «Ведомостей», назначил Шмарова главным редактором газеты. С марта текущего года он руководил редакцией в статусе и.о. главреда издания. Журналисты газеты выступили против этого назначения и заявили о цензуре со стороны Шмарова.

Председателем совета директоров БНМ является новый собственник издания медиаменеджер из Екатеринбурга, основатель РИА «ФедералПресс» Иван Еремин. Сделка по продаже «Ведомостей», ранее принадлежавшей АО «Ньюс Бизнес Медиа», была завершена в конце мая. После покупки Еремин назвал газету «Ведомости» «изданием со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией» и заявил о важности сохранения этих традиций.

Как сообщал «Новый День», сотрудники «Ведомостей» отреагировали на сделку открытым обращением к читателям с эмоциональным заголовком «Закрытие на спецобслуживание». Они заявили, что не в курсе условий сделки, но предположили, что новым владельцам перешли долги их прежних акционеров – около 2 млрд рублей. Журналисты выразили опасение, что новый владелец издания попытается использовать «вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.20

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