Метеорологи предупредили россиян о вторжении дождевого фронта из Арктики

Установившаяся в ряде российских регионов аномальная жара сменится резким похолоданием, предупреждают синоптики центра «Фобос» на своем портале «Метеоновости».

Так, на северо-западе страны зафиксировано образование так называемой изолированной облачности. Высокая температура воздуха усилила восходящие потоки, что способствовало возникновению мощных грозовых ячеек. Одна такая появилась над Санкт-Петербургом, в результате на Северной столицей прошел град. А над Череповцом прошел мощный ливень, из-за чего некоторые улицы оказались подтоплены, отмечают метеорологи.

Сегодня, 10 июня, осадки на севере страны продолжатся. Однако они вызваны иным атмосферным процессом – на Русскую равнину начинает вторжение холодный арктический фронт. В результате массивная облачная гряда протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря. Наиболее интенсивные осадки – свыше половины месячной нормы – синоптики прогнозируют в Архангельской области.

Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. К выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны. Так, в субботу на большей части Центрального, Северо-Западного, приволжского и Уральского федеральных округов столбики термометров уже не поднимутся выше +20°. При этом в зоне фронта, разделяющего тепло и холод, будут развиваться кучево-дождевые облака, что сулит ливни, грозы и шквалистый ветер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.20

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