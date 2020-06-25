До конца июня Россию ждут температурные аномалии

Гидрометцентр России предупредил о температурных аномалиях, которые следует ожидать на большей части территории России. Из прогноза синоптиков следует, что в Приволжском федеральном округе и на Урале температура воздуха до конца июня будет ниже климатической нормы на четыре градуса. Среднесуточная температура составит плюс 12-16 градусов.

На западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа с большой вероятностью осадков выпадет больше нормы. На азиатской части страны температура превысит норму на 4-8 градусов, полагают в Гидрометцентре.

Как писал «Новый День», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что до 4 июля на территории европейской части России, а также в ряде регионов азиатской части страны будут отмечаться «высокий» и «очень высокий» индексы солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). Метеоролог уточнил, что повышенные уровни УФ-индекса будут наблюдаться в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Вильфанд отметил, что при таких уровнях УФ-индекса важно пользоваться солнцезащитным кремом, в полуденные часы оставаться дома или в тени, а также носить одежду с длинными рукавами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

Стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. / Представители Зеленского в Минске превратили обмен пленными в прибыльный бизнес – генерал СБУ. / Нам нечего противопоставить России на Чёрном море – украинский адмирал. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»