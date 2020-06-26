Дело «Седьмой студии»: суд признал трех фигурантов виновными в хищении 129 млн рублей, еще одного – в халатности

Мещанский районный суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд установил: подсудимые Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения организованной преступной группой в особо крупном размере», – говорится в приговоре судьи Олеси Менделеевой (цитата по RNS).

Из обвинительного вердикта следует, что вышеуказанные фигуранты объединились в группу, разработали преступный план, с помощью которого похитили бюджетные деньги, выделенные «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа». Судья отметила, что Серебренников осуществлял «общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений». Суд установил, что Серебренников, Малобродский и Итин похитили почти 129 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Что касается еще одного фигуранта дела – эксглавы департамента Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, по словам судьи, подсудимая не была осведомлена «о преступном характере происходящего». Как отметила судья, Апфельбаум «была введена в заблуждение Серебренниковым». В итоге суд признал экс-чиновницу Минкультуры виновной в халатности по делу «Седьмой студии». Из текста приговора следует, что Апфельбаум не знала о преступных замыслах других фигурантов дела, но проявила «недобросовестное отношение к своей службе».

Меру наказания для подсудимых суд озвучит в резолютивной части приговора.

Ранее гособвинение попросило приговорить режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Для генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор запросил 5 лет колонии и штраф в 300 тыс. рублей. Экс-сотруднице Минкультуры РФ Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину обвинение попросило по 4 года колонии и штрафы в 200 тыс. рублей.

На проект «Платформа», реализованный «Седьмой студией», из федеральной казны было выделено 216 млн рублей в качестве субсидий. По утверждению прокурора, Серебренников, Итин и Малобродский похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на этот проект. Никто из подсудимых вины не признает. Обвиняемые уверяют, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Кириллу Серебренникову, а также Алексею Малобродскому, Нине Масляевой, Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег.

Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

11 сентября 2019 года Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии». Поводом для такого решения стали неустранимые нарушения и противоречия в обвинительном заключении, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора. Однако прокуратура оспорила решение в Мосгорсуде. В итоге 1 ноября Мещанский райсуд начал рассматривать дело заново новым составом судей.

Москва, Наталья Петрова

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