Дело «Седьмой студии»: прокурор попросил для фигурантов до 4 до 6 лет колонии со штрафом

Гособвинение попросило приговорить режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу «Седьмой студии». Для генерального продюсера «Седьмой студии» прокурор запросил 5 лет колонии и штраф в 300 тыс. рублей. Экс-сотруднице Минкультуры РФ Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину обвинение попросило по 4 года колонии и штрафы в 200 тыс. рублей.

В ходе прений сторон в Мещанском районном суде Москвы прокурор Михаил Резниченко заявил, что гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела «Седьмой студии» в хищениях при реализации в 2011-2014 годах театрального проекта «Платформа». По его словам, вина подсудимых полностью доказана фиктивными договорами с организациями, занимающимися незаконным обналичиванием денежных средств, и третьей экспертизой по уголовному делу, которая выявила хищения на сумму в 128,9 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» из зала Мещанского суда. Кроме того, указал прокурор, вину подсудимых доказывают показания бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая признала свою вину.

На проект «Платформа», реализованный «Седьмой студией», из федерального бюджета было выделено 216 млн рублей в качестве субсидий. По утверждению прокурора, Серебренников, Итин и Малобродский похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на этот проект. Никто из подсудимых вины не признает. Обвиняемые уверяют, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Кириллу Серебренникову, а также Алексею Малобродскому, Нине Масляевой, Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег.

Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

11 сентября 2019 года Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии». Поводом для такого решения стали неустранимые нарушения и противоречия в обвинительном заключении, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора. Однако прокуратура оспорила решение в Мосгорсуде. В итоге 1 ноября Мещанский райсуд начал рассматривать дело заново новым составом судей.

Москва, Наталья Петрова

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