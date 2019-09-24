Возврат дела Серебренникова и «Седьмой студии» в прокуратуру обжалован

Гособвинение подало апелляцию на решение Мещанского суда Москвы о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру. Дата заседания в Мосгорсуде станет известна позднее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Напомним, 11 сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении бюджетных средств, которое было возбуждено в отношении худрука «Гоголь-центра» – режиссера Кирилла Серебренникова и других подозреваемых из возглавляемой им «Седьмой студии». Поводом для такого решения стали неустранимые нарушения и противоречия в обвинительном заключении, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора.

Всем фигурантам дела была отменена мера пресечения. В апреле суд отпустил их из-под домашнего ареста. В последнее время обвиняемые находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело против Серебренникова и руководства «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, режиссер вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия». Обвиняемые утверждают, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег. Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находилась в международном розыске.

Москва, служба информации РИА «Новый День, служба информации РИА «Новый День»

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