Дорасследования не будет: дело «Седьмой студии» отправлено в суд на новое рассмотрение

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело «Седьмой студии» в Мещанский суд на новое рассмотрение. Таким образом, суд отменил решение суда первой инстанции о возврате громкого уголовного дела на дорасследование в прокуратуру.

Теперь дело будет рассматриваться новым составом судей. При этом суд оставил в силе решение об отмене фигурантам меры пресечения.

Как сообщал «Новый День», 11 сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении бюджетных средств, которое было возбуждено в отношении худрука «Гоголь-центра» – режиссера Кирилла Серебренникова и других подозреваемых из возглавляемой им «Седьмой студии». Поводом для такого решения стали неустранимые нарушения и противоречия в обвинительном заключении, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора.

Всем фигурантам дела была отменена мера пресечения. В апреле суд отпустил их из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Уголовное дело против Серебренникова и руководства «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, режиссер вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия». Обвиняемые утверждают, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег. Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – объявлена в международный розыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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