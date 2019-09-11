Громкое дело Серебренникова и «Седьмой студии» развалилось: материалы возвращены в прокуратуру

Сегодня Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении бюджетных средств, которое было возбуждено в отношении художественного руководителя «Гоголь-центра» – режиссера Кирилла Серебренникова и других подозреваемых из возглавляемой им «Седьмой студии». Поводом для такого решения стали неустранимые нарушения в обвинительном заключении.

Вернуть дело в прокуратуру предложила сама судья Ирина Аккуратова, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие рассмотрению дела и вынесению приговора, передает «Интерфакс».

В частности, как уточняет РБК, в обвинении отсутствуют сведения о том, какие мероприятия, предусмотренные при финансировании проекта «Платформа», не были выполнены и какие именно финансовые и творческие отчеты не соответствовали действительности. Кроме того, заявленная сумма хищений в 133 млн рублей не соответствует при сложении отдельным суммам операций, перечисленных в обвинительном заключении.

Также судья отменила меру пресечения обвиняемым, которые в апреле были отпущены судом из-под домашнего ареста и в последнее время находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело против Серебренникова и руководства возглавляемой им «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, режиссер вместе с другими обвиняемыми похитили 133 млн рублей из 214 млн, выделенных из бюджета в качестве субсидий АНО «Седьмая студия». Обвиняемые уверяют, что выделенные деньги расходовали на постановку спектаклей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Серебренникову, а также экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Все они, кроме Масляевой, отвергли обвинения и заявили суду о том, что они не понимают их суть. Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и дала показания в отношении экс-коллег. Еще одна обвиняемая – Екатерина Воронова – находилась в международном розыске.

В качестве обеспечительных мер для возмещения ущерба, по данным СКР, было арестовано имущество обвиняемых. Речь идет, в частности, о квартире Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, которая была приобретена в период совершения хищения. Кроме того, был наложен арест на автомобили фигурантов дела, дорогостоящие ювелирные украшения и деньги – пять тысяч евро и около 100 тысяч долларов США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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