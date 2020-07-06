Журналистов попросили пока не «сбрасываться» на штраф Прокопьевой – защита намерена обжаловать приговор

Защита журналиста Светланы Прокопьевой будет подавать апелляцию. С решением суда, который признал ее виновной в оправдании терроризма и назначил штраф 500 тысяч рублей, сторона не согласна. Между тем, представители СМИ уже намеревались объявить сбор средств, чтобы найти необходимую сумму и уплатить полмиллиона за Прокопьеву. Об этом рассказал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ. «Представители профсоюза, которые сейчас находятся во Пскове, пообщались со Светланой, она говорит, что на данный момент сбор денег не планируется. Впереди еще процесс апелляции», – сообщили в профсоюзе.

Глава «Агоры» (интересы журналиста в суде представляют три адвоката организации, – прим. ред.) Павел Чиков в своем телеграме также рассказал, что Прокопьеву не исключили из федерального перечня террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг. «Человека вносят в Перечень с момента подозрения в совершении преступления террористической и/или экстремистской направленности, с момента предъявления ему обвинения, с момента осуждения (в зависимости от ситуации по делу). Данные на него выставляет следователь. Росфинмониторинг лишь вносит в Перечень. После этого человек попадает в «черный список» всех банков и много еще куда. Исключение из Перечня происходит автоматически по истечении одного года с момента исполнения уголовного наказания. В случае Прокопьевой, если приговор останется в силе после апелляционного обжалования, она будет еще год находиться в Перечне после оплаты штрафа», – напомнил он.

Напомним, Прокопьева была обвинена в оправдании терроризма после того, как в эфире «Эхо Москвы в Пскове» высказала свое мнение о причинах возникновения ситуации с 17-летним подростком, который активировал взрывное устройство в приемной ФСБ и погиб сам. Прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы и запрет заниматься журналистикой на четыре года.

Москва, Елена Сычева

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