Стандарт для школьной формы появится в России в ноябре

Минпромторг планирует утвердить стандарт для школьной формы 10 ноября текущего года. В документе пропишут требования к пиджакам, жакетам, сарафанам, брюкам и другим элементам одежды. Ткани должны быть использованы такие, чтобы детям было удобно носить эти вещи целый день.

В стандарте появятся такие понятия, как воздухопроницаемость, гигроскопичность ткани (способность поглощать водяные пары из воздуха). При этом требования будут предъявляться как к подкладке, так и к поверхности формы. Главная задача – избежать так называемого «эффект скафандра», так происходит, когда для подкладки применяется синтетика, которая не позволяет коже «дышать».

Кроме того, в документе пропишут нормы качественных характеристиках ткани: прочность, стойкость к истираемости и к образованию катышек. Одежда также не должна менять свои размеры после стирки. Все эти параметры позволят улучшить уровень качества школьной формы, уверены в Минпромторге.

Для производителей соблюдение стандарта будет добровольным. Однако при госзакупках заказчики смогут ссылаться на него при описании объекта. В этом случае изготовителям придется следовать утвержденным нормам, пишут «Известия».

В настоящее время в России нет единого стандарта для школьной формы. Производители руководствуются требованиями технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». «Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», – отметили в Росстандарте.

Предварительный национальный стандарт будет действовать в течение ограниченного времени, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ.

Москва, Зоя Осколкова

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