Бомберы и худи хотят включить в школьную форму

Министерство промышленности и торговли РФ планирует допустить к ношению в школе популярные у подростков предметы одежды. Свитшоты, худи и бомберы вошли в предварительный стандарт для учащихся.

Предметы гардероба, которые ранее не считали школьной формой, должны будут соответствовать требованиям безопасности. Ткань должна дышать, впитывать, удерживать влагу и не садиться после стирки.

На кофтах запрещены рисунки с асоциальной символикой и незаконной пропагандой, а также травмирующей фурнитурой, пишут «Известия». Окончательное решение о том, во что одеваться ученикам, будут принимать на уровне школ.

Минпромторг планирует утвердить стандарт для школьной формы 10 ноября текущего года. Рекомендации будут действовать в течение ограниченного времени, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.07.20

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