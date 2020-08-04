Плюс 15 градусов и дожди: на Москву надвигается осеннее ненастье

Жителей Москвы предупредили о значительном похолодании в скором времени. Осенняя погода ожидается в столице в середине следующей недели. Об этом сообщили в московском метеобюро.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до 15 градусов тепла и будут идти затяжные осенние дожди. В воскресенье, 16 августа, похолодает до плюс 14 градусов. Впрочем, в ночные часы сильной прохлады не ожидается – из-за облаков температура будет держаться на уровне 13-15 градусов, уточнила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии РИА «Новости». Метеоролог пока затруднилась спрогнозировать возвращение теплой погоды в Московский регион.

Согласно данным сайта Gismeteo.ru, кратковременное потепление до 19 градусов можно ожидать со вторника, 18 августа, а затем температура снова опустится до осенних 14-15 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что вторая половина лета в России будет теплой и даже жаркой, но неоднородной – прохладная и знойная погода будут чередоваться.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.20

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