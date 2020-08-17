Минтруд России отказался перенести рабочий день с 31 декабря

Министерство труда России не поддержало предложение о переносе рабочего дня с 31 декабря в текущем году на предшествующий ему выходной день. Об этом говорится в ответе ведомства руководителю комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Парламентарий опубликовал ответ Минтруда в своем телеграм-канале.

В документе отмечается, что перенос рабочего дня на предшествующий ему выходной будет нарушать статью 110 Трудового кодекса РФ, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Минтруд при этом отмечает, что при переносе выходных дней в 2021 году «данное предложение планируется учесть».

Депутат, комментируя ответ министерства, написал, что «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит».

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовым пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», – отметил Нилов.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году власти почти половины регионов России объявили 31 декабря выходным днем. Чиновники перенесли рабочий день с последнего дня уходящего года на субботу, 28 декабря. Это произошло после того, как правительство РФ отказалось изменить статус 31 декабря с рабочего на выходной, но предоставило регионам право самим принять решение.

Отмечалось, что подобное «самоуправство» очень не понравилось федеральным чиновникам. По данным источника в администрации президента РФ, Минтруд потребовал у губернаторов указать основания «предпраздничного» переноса, а местных чиновников заставили каждого написать заявление о согласии на перенос рабочего дня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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