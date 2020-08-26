Аналитики назвали топ-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом

Красноярский край возглавил топ-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом, следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанного на данных Росприроднадзор. В 2019 году суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Красноярском крае составил 5,055 млн тонн, из которых 2,43 тыс. тонн приходится на выбросы предприятий, говорится в документе.

На втором месте оказалась Кемеровская область (3,59 млн т), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (2,61 млн т), приводит данные аналитиков РБК.

В числе лидеров антирейтинга также оказались Свердловская область (1,93 млн т), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,55 млн т), Иркутская область (1,359 млн т), Башкортостан (1,071 млн т), Челябинская область (1,088 млн т), Оренбургская область (1,003 млн т) и Краснодарский край (0,927 млн т).

Как отмечается в отчете, в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Примерно три четвертых всех выбросов производят предприятия, одну четверть – автотранспорт. При этом на одного жителя России в среднем пришлось порядка 155 кг вредных выбросов – этот показатель колеблется в зависимости от региона (от 23 кг до 1,6 т).

Эксперты также подчеркивают, что из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия – 3,7 млн тонн выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель – рекордный за последние пять лет. За первые три месяца года произошло 44 случая высокого загрязнения воздуха. Об этом говорится в исследовании компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета. В Минприроды подтвердили эту информацию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.20

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