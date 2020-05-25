Загрязнение воздуха в России достигло рекорда за пять лет

В первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель – рекордный за последние пять лет. В то время как жители многих стран мира говорят о том, что воздух очистился из-за ограничительных мер, введенных во время пандемии, эксперты опасаются, что в условиях кризиса предприятия начнут экономить на заботе об экологии.

За первые три месяца года произошло 44 случая высокого загрязнения воздуха, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета. Эту информацию подтвердили в Минприроды, пишет РБК.

Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Такие выбросы могут сопровождаться неприятными запахами, иногда фиксируются окрашенные осадки.

Основные источники загрязнения – предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Чаще всего специалисты фиксировали превышение в воздухе бензапирена, сероводорода, ионов мышьяка, никеля, меди, марганца, цинка, железа, алюминия, хрома, аммонийного и нитритного азота, фтора, нефтепродуктов.

С начала ввода режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса наблюдается значительное снижение опасных соединений в воздухе. По данным Росприроднадзора, в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске и Череповце уровень загрязнения снизился в несколько раз.

Впрочем, есть регионы, предприятия которых работали без остановки, например, в Чите объем выбросов не снизился, в Нижнем Тагиле даже вырос. «К сожалению, учитывая сегодняшнюю кризисную ситуацию, мы не можем рассчитывать на большую экосознательность российских предприятий: проблемы экологии для бизнеса могут уйти на второй план перед более фундаментальным вопросом собственного выживания», – заключила президент Finexpertiza Елена Трубникова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.20

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