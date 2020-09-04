Ученый предсказал сокращение населения России на 40 млн к 2100 году

Население России продолжит сокращаться и к 2100 году упадет до 106 млн человек. Об этом говорится в глобальном научном прогнозе по численности населения Земли, одним из авторов которого стал директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.

Ученые взяли за основу данные о коэффициенте рождаемости в России, уровне образования и других параметрах и разработали модель прогнозирования. Ее проверили, чтобы подсчитать изменения численности населения с 1950 по 2020 год, и пришли к выводу, что модель работает, передает РИА «Новости».

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.

В первую очередь численность населения сократится из-за падения коэффициента рождаемости. Второй фактор – уровень образования: чем более образованны женщины, тем позже они рожают детей. Подобная тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире. «В России мы это и видим сейчас. В России – рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась», – сказал Мокдад.

Ученый уточнил, что данные для прогноза были предоставлены в том числе и Министерством здравоохранения РФ, а в работе приняли участие российские исследователи. Мокдад назвал такое сотрудничество ценным, хотя признал наличие разногласий. «У нас есть разногласия по некоторым источникам данных, по тому, как обрабатывать данные. Но мы ученые, и мы в конечном итоге приходим к общему знаменателю. Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем», – заключил исследователь.

По мнению Мокдада, коронавирусная пандемия не внесет серьезных коррективов в общую тенденцию сокращения населения, хотя и временно повлияет на некоторые параметры. «Любое событие – национальное стихийное бедствие, война – меняет все эти оценки. Эти прогнозы основаны на предположении, что текущая ситуация останется неизменной, что не будет шоков. Коронавирус – это шок», – отметил ученый. Он добавил, что коронавирус не окажет значительного влияния на общую тенденцию в части рождаемости, потому что его жертвами по большей части становятся люди старшего поколения, у которых уже не будет детей.

Эксперт выразил уверенность, что впоследствии все вернется в норму. В случае России, по его словам, последствия коронавируса могут еще сильнее сказаться на снижении численности населения, хотя влияние все равно будет незначительным.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.09.20

Похитителю екатеринбуржца, не желавшего продавать участок застройщику, дали условный срок. / Статистика по коронавирусу в Челябинской области вошла в «режим качелей». / Полпред Цуканов проведет в Кургане совещание с уральскими губернаторами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»