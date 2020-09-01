Убыль населения России в 2020 году станет рекордной из-за пандемии

По итогам 2020 года численность населения России сократится на 158 тысяч. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны. Более масштабная убыль наблюдалась в 2006 году, когда население РФ уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

В документе сообщается, что, по предварительной оценке, в 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года, передает РБК.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тысячи человек (946,5 тысячи умерших против 681 тысячи родившихся). Смертность за январь-июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

Сокращение населения не компенсируется миграционным притоком с 2018 года. Закрытие границ из-за пандемии усугубило эту ситуацию. Число мигрантов за январь-июнь 2020 года составил всего 48,8 тысячи человек (для сравнения: в январе-июне 2019 года –134 тысячи человек), следует из последних данных Росстата. За первое полугодие 2020 года миграционный приток смог компенсировать естественную убыль населения только на 18,4%.

В то же время уровень бедности, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет на 1 п.п., до 13,3%. Пандемия привела к значительному сокращению доходов россиян и росту безработицы. Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы граждан упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке. Уровень безработицы в июле достиг 6,3% от рабочей силы. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% и составила 4,73 млн человек.

Согласно правительственному плану в 2021 году уровень бедности должен вернуться на докризисный уровень (12,2%), а дальше ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до (6,5%) к 2030 году – это является одной из национальных целей развития России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.20

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