Эксперты объяснили, почему россиянам поступают «молчаливые» звонки

Российские абоненты все чаще получают звонки с незнакомых номеров, когда звонящий ничего не говорит. По словам экспертов, так поступают мошенники.

Цель «молчаливого» звонка – подтверждение активности абонента. При ответе робот фиксирует, что номер активен. В следующий раз могут перезвонить уже мошенники с конкретной фишинговой целью, рассказала агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Злоумышленники покупают базы с номерами на «черном рынке», а затем актуализируют данные с помощью автоматического обзвона. В этом случае абоненту даже не обязательно брать трубку, после первого звонка соединение сбрасывается.

Нередко бывает так, что мошенники не дожидаются ответа, чтобы абонент перезвонил сам. Тогда они могут списать деньги с телефонного счета, или попытаться обмануть звонящего, «впарить» какую-то услугу. В этом случае, при обращении в суд будет доказательство, что жертва позвонила сама, предупреждает эксперт.

Боровикова рекомендует не брать трубку, если звонок поступает с неизвестного номера. Если человеку будет нужно связаться, есть множество других способов, например, отправить СМС или написать в мессенджер.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.20

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