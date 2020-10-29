Мошенники стали использовать роботов для обмана россиян

Мошенники в России стали применять роботов для хищения денег с банковских счетов граждан. Зачастую жертвы готовы рассказать конфиденциальную информацию роботизированному автоответчику. Об этом РИА «Новости» сообщили в кредитных организациях.

По словам специалистов, обычные способы обмана банковских клиентов уже неэффективны, поэтому злоумышленники применяют комбинированные схемы. Например, вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.

Роботы могут запрашивать обратный звонок и соединять с мошенником, вместо банковского специалиста. «Далее, конечно, уже не робот «работает» с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только «наживка» – робот», – говорят эксперты.

Фиксируются случаи, когда жертву просят назвать одноразовый код роботу, при этом клиента предупреждают, что сообщать пароли людям категорически запрещено. Это делается для того, чтобы ввести клиента в заблуждение – как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищенной системе. Специалисты по кибербезопасности считают, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.10.20

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