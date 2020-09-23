Вопросы о поправках в Конституцию включат в ЕГЭ

В задания Единого государственного экзамена по обществознанию в 2021 году будут включены вопросы о принятых в июле поправках в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, отметив, что новшество связано с принятием изменений в Основной закон.

В ведомстве уточнили, что разработчики заданий для ЕГЭ по обществознанию заявили о планах использовать в 2021 году обновленную редакцию Конституции еще в процессе принятия поправок, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», всероссийское голосование по реформе Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В бюллетене был только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» По данным ЦИК, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию по итогам всероссийского голосования. Изменения вступили в силу 4 июля.

В Конституцию РФ были внесены более 200 поправок. В частности, в Основном законе отныне закреплены недопустимость отчуждения территорий, приоритет российской Конституции над международным правом. В Конституции браком объявлен союз мужчины и женщины, закреплен запрет на искажение исторической правды и умаление значения подвига народа при защите Отечества.

Большой блок поправок посвящен новым полномочиям Госдумы, Совета Федерации, правилам формирования правительства, Госсовета, назначению и освобождению от должностей судей и прокуроров. В Совете Федерации появятся семь пожизненных сенаторов, а состав Конституционного суда сократится с 19 до 11 судей.

Занимать должность президента РФ можно будет не более двух сроков, а покинувший это кресло глава государства будет обладать неприкосновенностью.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.20

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