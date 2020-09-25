Скачок заболеваемости коронавирусом не испугал россиян – более 50% против карантина и вакцинации

Россиян не пугает наблюдаемый сейчас в России рост заболеваемости коронавирусом. Большинство граждан выступают против введения карантинных мер в стране и не готовы прививаться от Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно данным исследования, более половины участников опроса (57%) считают, что текущая эпидситуация не требует введения строгого карантина в стране. Об обратном заявили 16% респондентов, еще 27% затруднились с ответом.

Чаще остальных за введение жестких карантинных мер в стране высказывались люди моложе 24 лет (20%), а также граждане с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей (19%).

Примечательно, что по сравнению с опросом, проведенным весной, число россиян – сторонников введения карантина в стране сократилось в 2,5 раза: 16% сейчас против 40% в марте.

При этом, как показал опрос, большинство респондентов выступают против вакцинации против коронавируса. Однозначно не желают прививаться 33% респондентов, еще столько же скорее не хотят вакцинироваться. О готовности сделать прививку заявили 10% опрошенных, еще 24% склоняются к вакцинации.

Сторонников вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин – 37% и 30% соответственно. Граждане с доходом от 80 тыс. рублей относятся к прививке от Covid-19 лояльнее, чем люди с более низким доходом (39%). Любопытно, что среди молодежи до 24 лет нашлось больше всего готовых сделать прививку – 40%.

В то же время россиян, готовых пройти вакцинацию против коронавируса, сейчас почти в три раза меньше, чем весной – 10% против 28%.

Опрос был проведен 21-23 сентября в 373 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщал «Новый День», в России резко подскочила заболеваемость коронавирусом – за сутки было выявлено 7212 заболевших, что является максимальным приростом с 23 июня. В целом, по данным оперштаба, число случаев Covid-19 в стране достигло 1 136 048. Отметим, что еще в середине сентября в России регистрировалось меньше 6 тысяч случаев заражений в сутки.

Москва, Наталья Петрова

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