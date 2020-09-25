Число заболевших коронавирусом в России резко подскочило до 7 тысяч

За минувшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 7 212. Это максимальный показатель за последние три месяца – 23 июня было выявлено 7425 заболевших, затем заболеваемость Covid-19 пошла на спад.

На сегодняшний день в России число инфицированных коронавирусом достигло 1 136 048 человек. Новых случаев заражения не выявлено в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Чечне, Подмосковье, Чувашии, Смоленской и Тульской областях (0,3%). Средний прирост по стране составил 0,6%.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Москве – 1560. Наибольший показатель фиксировался 12 июня – 1714, после этого ни в один из дней значение не превышалось.

Остальные регионы существенно отстают от столицы, так в Санкт-Петербурге положительный тест на коронавирус сдали 224 человек, в Московской области – 208. Замыкают пятерку лидеров Ростовская и Нижегородская области – 187 и 168 случаев инфицирования соответственно.

Выздоровели за сутки 4 317 пациентов, всего – 934 146. От последствий болезни скончались 108 человек. В результате за весь период пандемии Covid-19 стал причиной смерти 20 056 человек.

В целом в мире на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 32,23 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 983 тысячи человек,. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 6,97 млн случаев, Индии (5,8 млн) и Бразилии (4,65 млн). Россия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

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