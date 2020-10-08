Эксперт Минздрава заявил о недостаточности введенных ограничений из-за Covid-19

Действующие в настоящее время в России ограничения для профилактики коронавируса недостаточные, поскольку люди продолжают не соблюдать меры безопасности в общественных местах. Такое мнение высказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Посмотрите на метро, на магазины и так далее, это что за безобразие такое, никто маски не носит», – приводит слова эксперта ИТАР-ТАСС. В связи с этим медик высказался за введение дополнительных мер. «Может быть начать надо опять с образовательных кампаний», – сказал Авдеев, отметив, что сейчас очень сложно убеждать граждан, что Covid-19 действительно опасная инфекция, из-за которой люди попадают в реанимацию и на ИВЛ.

Пульмонолог вновь обратил внимание на важность ношения масок. «Если на инфицированном человеке будет маска, то число вирусных частиц, которые попадают в окружающую среду, будет ниже… Меньшее число вирусных частиц попадет другим, тем, у кого нет этой инфекции», – объяснил Авдеев, подчеркнув, что маска снижает риск заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в стране. Руководитель ведомства отметила, что властям придется принимать новые ограничительные меры, если люди не будут соблюдать введенные ограничения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.20

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