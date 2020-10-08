Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с Covid-19

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, сейчас важно соблюдать введенные ограничения, иначе придется принимать другие меры.

Темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах России, заявила Попова, в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад. По мнению главы Роспотребнадзора, распространение коронавируса связано с тем, что сейчас многие россияне с инфекцией вернулись из отпусков.

Основная часть новых случаев приходится на граждан от 30 до 49 лет. Однако и среди пожилых показатели растут, указала Попова, добавив, что в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с Covid-19 не наблюдается.

В настоящее время научные центры в Оболенске и научный центр Вектор занимаются разработкой новых тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции. Пострегистрационные исследования вакцины от Covid-19 планируется начать в конце октября.

На сегодняшний день важнее всего соблюдать установленные из-за коронавируса требования, иначе придется принимать «другие меры», подчеркнула Попова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.20

В Челябинской области коронавирус будут диагностировать по телефону. / Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. / В свердловских больницах больше 1,5 тысячи мест отдадут под коронавирусных. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»