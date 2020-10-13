Где в России ждать аномальное тепло в ноябре: Росгидромет дал прогноз

В ноябре в европейской части России установится температура воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков в интервью «Парламентской газете».

По словам метеоролога, в октябре погода в центре России «будет в пределах климатической нормы, в ноябре – чуть теплее ее». Температурный режим в декабре, по прогнозам синоптиков, вернется в норму.

Как отметил Шумаков, сейчас преждевременно делать долгосрочные прогнозы. «Мы можем давать оценки предстоящим событиям только на уровне сравнения с климатической нормой», – пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что вторая декада октября на всей территории России будет аномально теплой. При этом, по его словам, несколько дней температура будет выше нормы на 6-8 градусов, что соответствует концу августа. Однако к выходным грядет похолодание – до европейской части России доберется арктическое вторжение холода. В выходные дни в Москве ожидается лишь 4-5 градусов тепла. Дожди станут переходить в первый снег, прогнозирует центр «Фобос». В средней полосе России на дорогах может возникнуть гололедица.

Москва, Наталья Петрова

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