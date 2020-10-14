Московские школы частично переходят на «удаленку» – указ Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о частичном переводе школ на «удаленку».

Согласно документу, с понедельника, 19 октября, после двухнедельных каникул возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме ученики 1-5 классов. Школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Власти столицы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения.

Как пояснил градоначальник в своем блоге, данное решение принято в связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией – «количество выявляемых случаев вплотную приближается к 5 тысячам», а «количество госпитализаций в понедельник достигло 1250 человек». При этом он отметил, что введение двухнедельных каникул дало свой эффект – «за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%». Однако «в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет», подчеркнул Собянин.

Мэр также сообщил, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации не будут работать с 19 октября до 1 ноября. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. В то же время старшеклассники по-прежнему не смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Добавим, что в школах Москвы будет введен новый формат преподавания – тьюторство, чтобы защитить учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, от угрозы заражения Covid-19. Их места временно займут студенты и выпускники пединститутов. Опытные учителя будут контролировать учебный процесс в дистанционном режиме. Эту меру планируется ввести через две-три недели в отдельных классах, сообщил градоначальник.

Как сообщал «Новый День», школьников в Москве отправили на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Детские сады продолжили работу в обычном режиме. При этом появились сообщения, что столичная мэрия рассматривает перевод школ на дистанционную работу с 19 октября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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