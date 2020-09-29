Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за коронавируса

Школьников в Москве отправят на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. О подписании соответствующего указа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Данное решение принято по рекомендации санитарных врачей, пояснил градоначальник. По его словам, детские сады продолжат работу в обычном режиме.

«…С учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», – отметил мэр. Плановые осенние каникулы в школах обычно длятся одну неделю.

Собянин также сообщил, что с понедельника, 5 октября, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

При этом в период каникул дистанционные занятия проводиться не будут, но «школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», сообщил мэр.

Градоначальник попросил родителей объяснить детям, что каникулы лучше всего провести дома или на даче, выходить на прогулки во двор или в ближайший парк и «ради развлечения не посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте».

Собянин отметил, что сейчас значительная часть заболевших Covid-19 в Москве – это дети, зачастую они переносят заболевание бессимптомно и, приходя домой, «очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее».

Напомним, 25 сентября столичный градоначальник поручил усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, такси, на железнодорожных вокзалах и в магазинах. Кроме того, Собянин выдал рекомендацию предприятиям по возможности вернуть как можно сотрудников на дистанционный формат работы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщал «Новый День», накануне оперштаб сообщил о 2 217 новых больных Covid-19 в Москве. Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице растет в последние две недели.

Москва, Наталья Петрова

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