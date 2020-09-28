По заболеваемости коронавирусом Россия вернулась к середине июня

За минувшие сутки в России выявлено 8 135 заболевших коронавирусом нового типа, это максимум с 16 июня. На протяжении двух недель число случаев инфицирования постоянно растет. В общей сложности за период пандемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 159 573 человек, из них 945 920 успешно справились с болезнью.

Ни одного больного коронавирусом не выявлено в Адыгее, минимальный прирост – 0,2% – наблюдается на Кубани. Также среди регионов с наименьшими (0,3%) темпами прироста за сутки оказались Орловская, Ярославская, Кировская области и Удмуртия.

Лидером среди субъектов по числу заражений остается столица – в Москве за сутки обнаружили 2 217 новых больных Covid-19. Затем идет Санкт-Петербург, где диагноз «коронавирус» поставили 237 пациентам. Замыкают пятерку по числу новых инфицированных Московская (212), Ростовская (193) и Нижегородская области (165).

Коронавирус в регионах на 28.09

За сутки от последствий болезни умер 61 пациент. За все время коронавирус стал причиной смерти 20 385 человек.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 45,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 308 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224 тыс. 240 человек», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

В мире коронавирусом заболели более 33 млн человек. Число умерших приблизилось к 1 миллиону. Около 23 млн инфицированных излечились. В лидерах по числу заразившихся, по-прежнему, находятся США (7,1 млн), Индия (6 млн) и Бразилия (4,7 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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