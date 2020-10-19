Власти Москвы допустили введение QR-кодов для посещения ресторанов и салонов красоты

В Москве на салоны красоты, рестораны или непродовольственные магазины может быть распространена система регистрации посетителей по номеру телефону. О такой возможности сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому. Напомним, что с 19 октября доступ посетителей в ночные заведения Москвы будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.

«Если система заработает, вполне возможно, и другие отрасли присоединятся к ней. Те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораны», – заявил Немерюк, отметив, что «это некая альтернатива полному закрытию». По словам чиновника, с рестораторами уже ведется обсуждение этого вопроса.

Однако для этого, как подчеркнул глава департамента торговли и услуг, система чекинов должна продемонстрировать свою работоспособность, а москвичи и гости столицы – «хорошо ее воспринять».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе столичный градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение системы регистрации для входа на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра. Попасть в ночные заведения можно будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Система чек-инов заработает в понедельник, 19 октября, в 12:00.

Отметим, что новые коронавирусные меры безопасности введены на фоне всплеска заболеваемости Covid-19 в России. Наибольшее число новых случаев инфицирования регистрируется в Москве. Накануне в столице было выявлено 4 610 новых заболевших коронавирусом, днем ранее – 4 648.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.20

В Забайкалье «разобщение детей» снизит риски заражения Covid-19. / В комитете дорожного хозяйства Челябинска проведут служебную проверку. / ГИБДД анонсировала рейд в поисках нарушителей ПДД среди передвигающихся на электросамокатах и гироскутерах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»