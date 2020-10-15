Собянин анонсировал новые коронавирусные меры безопасности

С 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», – уточнил столичный градоначальник.

По его словам, решение о проведении такого эксперимента было принято после консультаций с представителями развлекательных заведений.

Как сообщал «Новый День», в России отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения фиксируется в Москве. За последние сутки в российской столице выявлено 3 942 инфицированных, днем ранее – более четырех тысяч.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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