российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 октября 2020, 13:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин анонсировал новые коронавирусные меры безопасности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», – уточнил столичный градоначальник.

По его словам, решение о проведении такого эксперимента было принято после консультаций с представителями развлекательных заведений.

Как сообщал «Новый День», в России отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения фиксируется в Москве. За последние сутки в российской столице выявлено 3 942 инфицированных, днем ранее – более четырех тысяч.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

Изнасилование и убийство школьницы: подозреваемый задержан. / «Мозговой туман», истощение, облысение – ученые назвали симптомы затяжного Covid. / В России стало сложнее купить разливное пиво. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Мэрия Москвы изменила процедуру получения выплат на детей

Группу «ПИК» ждет прокурорская проверка: компания «забыла» о парковке в жилом комплексе

Предвыборный «подарок» Собянина за 800 млн рублей стал мучением для москвичей

Нарушение масочного режима: в московском транспорте оштрафованы почти 100 тысяч пассажиров

Мэрия Москвы пообещала использовать личные данные работников «на удаленке» только для оценки пассажиропотока

СМИ: Мэрия Москвы готовит новые коронавирусные ограничения

«По хорошему давай спускайся»: в Москве защитники кунцевского парка устроили необычный протест

«Если хорда обрушит Люберецкий коллектор, Собянин и Хуснуллин должны пойти в тюрьму»: Москве угрожает крупная техногенная катастрофа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы, Самоизоляция,