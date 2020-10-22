Голикова – о дистанционке в школах: «Это должно быть постоянной частью обучения»

Дистанционный формат образования должен стать постоянной частью учебного процесса в российских школах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованного в четверг на сайте РАНХиГС.

Голикова призналась, что является сторонницей подхода, при котором дистанционка должна быть введена в учебный процесс на постоянной основе.

«Сейчас ключевым становится то, что мы вкладываем в понятие «образовательный контент». Что мы хотим, какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода», – сказала вице-премьер. По ее мнению, «дистанционное образование должно найти место в обычной жизни». При этом Голикова убеждена, что дистанционное образование даст возможность создать для ребенка «некоей индивидуальной траектории уже на ранних стадиях среднего образования». «Мне кажется, очень важно научить ребенка идти по индивидуальной траектории с помощью инструментов, которые мы ему можем предоставить», – добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что полный переход на дистанционное обучение в школах, введенное из-за пандемии коронавируса, исключен. По его словам, дистанционка не может заменить традиционный способ образования, она может его только дополнить. Дистанционный формат не может заменить живого общения учителя и ученика, поскольку система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», указал президента. При этом он отметил, что в современном мире новые образовательные технологии должны внедряться в учебный процесс во благо как учеников, так и учителей.

Москва, Наталья Петрова

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