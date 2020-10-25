В Кузбассе школы и колледжи переходят на дистанционное обучение

Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы на дистанционное обучение с понедельника, 26 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также решено перевести на дистант учреждения профессионального и дополнительного образования. Вузам рекомендовано перейти на дистанционку. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Цивилева, опубликованном 25 октября.

Кроме того, в Кузбассе вводится запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время.

Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Это требование не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, организации ЖКХ, транспортные организации, медицинские и аптечные организации, организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг, сообщает региональный оперштаб.

За последние сутки в Кузбассе выявили 173 заболевших Covid-19. Всего в регионе зарегистрирован 14 351 случай заражения, скончались 197 пациентов, выздоровели 9 809. С начала октября число инфицированных в регионе выросло более чем на 40%.

Ранее власти Забайкальского края перевели школы на дистант. В Москве временно на удаленку ушли ученики 6-11 классов.

Кемерово, Наталья Петрова

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