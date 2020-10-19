В Забайкалье «разобщение детей» снизит риски заражения Covid-19

Власти Забайкалья приняли решение перевести все школы на дистанционное обучение. Поводом стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Также решено сократить число воспитанников в детских садах.

Соответствующее поручение дал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», – сказал руководитель региона.

Краевые власти рассчитывают, что своевременное дистанцирование позволит снизить рост заболеваемости в организованных коллективах. «Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70% подъем ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми», – отметил Александр Осипов.

«Разобщение детей позволит снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку», считает заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.

Чита, Иван Гридин

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