Институт Пушкина назвал главные слова 2020 года

По версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина «самоизоляция» и «обнуление» стали словами 2020 года. Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Он отметил, что по итогам года лидирующими темами стали: пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты провели анализ текстов на эти темы, выбрав ключевые, наиболее часто встречающиеся слова, обладающие значимостью и смысловой емкостью.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», – приводит слова Осадчего ТАСС.

Среди других наиболее популярных слов уходящего года эксперты назвали «дистанцирование», «голосование», «ковид», «карантин», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Осадчий отметил, что рост в 9 раз в текущем году показали слова «удаленка», «карантин» и «коронавирус».

Как писал «Новый День», ранее британский толковый словарь английского языка Коллинза (Collins English Dictionary) назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown). «Локдаун – мера сдерживания, применяемая правительствами по всему миру для снижения распространения Covid-19, была названа словом 2020 года по версии Collins», – говорится в сообщении.

Специалисты объяснили выбор именно этого слова тем, что оно «объединило миллиарды людей во всем мире». Составители словаря насчитали более 250 тыс. случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году, тогда как в прошлом году его использовали 4 тыс. раз. В шорт-лист претендентов на звание «слово года» вошли как другие слова, связанные с пандемией, – «коронавирус», «социальное дистанцирование» и «самоизолироваться», так и слова из других областей, к примеру, «мегзит» и «тиктокер».

Москва, Иван Гридин

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