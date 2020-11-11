Впереди трудные месяцы: Собянин назвал сроки введения новых ковидных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил введение новых антикоронавирусных ограничительных мер через две-три недели, предупредив, что ближайшие месяцы будут тяжелыми. По его мнению, российская столица выйдет из «пика пандемии» лишь через несколько месяцев.

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» столичный градоначальник выразил надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве через три недели. В то же время он анонсировал принятие в эти сроки новых решений по ограничениям. «Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее», – отметил Собянин (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что, «исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, будем принимать уже какие-то решения».

При этом он подчеркнул, что принимаемые меры должны «минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно», чтобы, с другой стороны, гарантированно обеспечить медпомощь населению.

Собянин также заявил, что ожидает выхода из пика заболеваемости коронавирусной инфекцией через несколько месяцев, тогда же начнет восстанавливаться экономика.

По его мнению, 2021 год будет тяжелым для экономики. «Может, даже начало года тяжелее 2020 года», – сказал Собянин. При этом он рассчитывает, что к концу следующего года «мы уже выйдем на приличные параметры, нормальную экономику и мировую, и страны, и города». В то же время мэр допустил более быстрый отскок при нормализации ситуации с коронавирусом, пояснив, что отложенный «запрос на услуги» довольно высок.

Как информировал «Новый День», 10 ноября Собянин объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Новый режим будет действовать с 13 ноября до 15 января 2021 года. Столичный оперштаб сегодня сообщил, что в новогодние праздники в Москве будут отменены традиционные массовые мероприятия, в том числе елки и корпоративы. В частности, в этом году не будет проводиться фестиваль «Путешествие в Рождество».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.20

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