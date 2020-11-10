Новые запреты в Москве: Собянин анонсировал жесткие антикоронавирусные ограничения до 15 января 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин негативно оценил ситуацию с ростом заболеваемости covid-19 и анонсировал новые ограничения, которые вступят в силу в 13 ноября и продлятся два месяца. «Существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», – подчеркнул столичный градоначальник в своем блоге.

Собянин обратил внимание, что «неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне, однако последние дни мы вновь видим существенный рост». В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии.

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», – констатировал мэр Москвы.

Говоря об ограничениях, Собянин уточнил, что новые меры вводятся с 13 ноября и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года.

Речь идет о переводе на дистанционную форму обучения студентов городских вузов и колледжей. При этом, правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

«Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу», – отметил мэр.

Вместе с тем, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

«Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников», – уточнил Собянин.

В то же время, согласно новым ограничительным мерам, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. При этом проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

«Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти», – отметил мэр.

Также, по его словам, временно будет приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.

Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

Комментируя длительность действия новых карантинных мер, Собянин отметил, что впереди новогодние праздники, и «заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».

«Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей. Берегите себя и свое здоровье!» – заключил мэр Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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