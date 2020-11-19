Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов предпринимателей против локдауна

Прокуратура Бурятии начала проверку после протестной акции предпринимателей, прошедшей накануне в Улан-Удэ. Коммерсанты выступили против закрытия торговых центров из-за коронавируса. Напомним, 16 ноября в Бурятии был введен двухнедельный локдаун, в рамках которого власти запретили работу ТЦ, общепита, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. Продуктовые магазины и точки торговли товарами первой необходимости продолжили работать.

«Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе протестной акции предприниматели потребовали либо возобновления работы торговых центров, указывая на то, что федеральные торговые сети продолжили работать в крупнейших ТЦ, либо локдауна для всех торговых точек. По словам протестующих, они «недовольны вопиющей несправедливостью по отношению к местному бизнесу». Коммерсанты начали сбор подписей с требованием возобновить их работу.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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