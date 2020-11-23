Россияне перечислили самые престижные профессии

Жители России перечислили самые престижные с их точки зрения профессии в нашей стране. Рейтинг составлен по результатам опроса, проведенного компанией HeadHunter.

На первом месте в списке оказалась профессия программиста (17%). Второе место разделили профессии директора и топ-менеджера (по 13%). На третьем месте оказались профессии президента, инженера и врача (по 4%). Четвертую строчку заняли депутаты и госслужащие (по 3%).

Наименее престижными россияне сочли профессии уборщика (17%), продавца и кассира (по 13%), дворника (12%) и учителя (4%), приводит данные исследования РИА «Новости».

По мнению 74% соискателей, престиж профессии определяет уровень зарплаты. На втором месте – уважение в обществе (58%), на третьем – полезность работы для общества (51%).

В опросе, проведенном с 9 по 15 ноября, приняли участие 4184 соискателей.

Ранее в России составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на дистанционной работе. Первая позиция в списке у программиста-аналитика 1С с ежемесячной зарплатой 270 тысяч рублей при наличии у соискателя опыта работы больше четырех лет. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру».

Москва, Наталья Петрова

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