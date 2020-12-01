Политолог предложил МВД запретить владение оружием за участие в несанкционированных митингах

За участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках граждан следует пожизненно лишать права на приобретение оружия. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, отправленного главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Федеральный закон «Об оружии» в части установления пожизненного запрета на приобретение и владение оружием для граждан, дважды в течение года совершивших административное правонарушение по ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП России, или совершивших преступление по ст. 212 «Массовые беспорядки» УК России», – следует из текста обращения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.20

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