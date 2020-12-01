«Дурь и идиотизм»: в РФ раскритиковали идею пожизненно лишать оружия за участие в несанкционированных акциях

Общественники и профсоюз полиции жестко раскритиковали идею пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несогласованных акциях и массовых беспорядках. Напомним, с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Политолог направил письмо со своим предложением главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Глава правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев счел данную идею неадекватной. «Я думаю, что господин Колокольцев это поймет, несмотря на то, что он человек системы, он вполне вменяемый и грамотный, и он не даст движение этому идиотскому предложению», – заявил общественник в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Эксперт обратил внимание на то, что в России достаточно часто возбуждают административные дела «за то, что человек действует в рамках Конституции». Пример этому – одиночные пикеты, которые никак не согласовываются, но административные дела по этому поводу у нас открывают, указал Шмелев, добавив, что под административку можно попасть, «просто проходя мимо» несанкционированной акции. В то же время эксперт напомнил, что в России не лишают пожизненно прав тех, кто регулярно попадается на пьяном вождении, – «они, в отличие от человека, пришедшего на мирную акцию протеста, угрожают жизни и здоровью других граждан».

С общественником согласился председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин. Он назвал инициативу политолога «письмом из дурдума», отметив, что как такие идеи «можно можно рассматривать». «Мне даже комментировать не хочется эту, извините, дурь», – признался Пашкин.

Согласно действующему законодательству, в России права на приобретение оружия лишают граждане, которые дважды привлечены в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, и граждане, привлеченные к уголовной ответственности за массовые беспорядки. Однако по окончании срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу гражданин может вновь получить лицензию на приобретение оружия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

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