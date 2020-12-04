Жители России рассказали, когда наступает старость и сколько лет хотят прожить

Жители России в среднем ожидают дожить до 78 лет при современном образе жизни и текущих обстоятельствах, показал опрос ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, женщины хотели бы прожить до 81 года, а мужчины до 74 лет.

При этом минимальное значение продолжительности жизни, которую назвали россияне, составляет 30 лет (среди женщин – 37 лет, среди мужчин – 30 лет), а максимальное – 150.

В идеальных условиях участники опроса в среднем хотели бы дожить до 85 лет, а максимально – до 200 лет.

Каждый пятый респондент (21%) в возрасте 60-64 лет считает, что старость начинается в 62 года. С этим согласились 19% опрошенных в возрасте 55-59 лет, 17% среди группы 50-54 лет, 11% – от 70 до 74 лет, 10% – от 65 до 69 лет.

В числе наиболее распространенных проблем пожилых жителей России участники опроса назвали бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и различные болезни (44%), ощущение ненужности и невостребованности (19%), одиночество (17%), неуважение со стороны молодых и трудности в использовании цифровых технологий (телефоны, интернет и т.д.) – по 12%, страх перед будущим – 10%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал главные страхи россиян. Согласно результатам исследованиям, жители России в конце 2020 года больше всего боятся роста социальной несправедливости, снижения своих доходов и роста цен на привычные товары.

Снижение уровня доходов 68% россиян считают наиболее реальной проблемой, с которой придется столкнуться в ближайшем будущем. 67% опрошенных боятся, что привычные товары станут недоступны из-за дороговизны. При этом больше всего (70%) респондентов опасается роста социальной несправедливости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.12.20

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