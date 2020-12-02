Социальная несправедливость, падение доходов и рост цен: россияне сказали, чего опасаются больше всего

Россияне в конце 2020 года больше всего боятся роста социальной несправедливости, снижения своих доходов и роста цен на привычные товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Снижение уровня доходов 68% россиян считают наиболее реальной проблемой, с которой придется столкнуться в ближайшем будущем. 67% опрошенных опасаются, что привычные товары станут недоступны из-за дороговизны. При этом, как выяснилось, больше всего (70%) респондентов боится роста социальной несправедливости. В марте эта цифра составляла 63%.

Отказ в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое ее качество в конце октября вызывал опасения 62% россиян. В феврале о таких страхах говорило 60% опрошенных, однако в марте их количество снизилось до 42%, после чего вновь начался рост. В июле о вероятности получения отказа в медпомощи заявляло уже 58% респондентов.

О возможной потере работы в мае говорило 48% россиян, это наивысшая цифра за уходящий год. К сентябрю она снизилась до 37%, после чего вновь начала расти.

Меньше всего, как выяснилось, россияне опасаются возможных беспорядков внутри страны (33%), разгула преступности (33%) и обострения конфликтов между Россией и другими странами (27%).

Основные страхи россиян от 18 до 44 лет, как выяснилось, связаны с вероятным подорожанием привычных товаров и невозможностью их приобретать. Респонденты в возрасте от 45 до 59 лет признавались в том, что наиболее вероятным считают появление проблем, связанных с социальной несправедливостью и неравенством между людьми, а также со снижением собственных доходов. Такой же точки зрения придерживаются и представители старшего поколения.

«Первая волна пандемии, на которую наложился экономический кризис, актуализировала страхи, связанные с потерей контроля (рост преступности и беспорядки) и возможным снижением уровня жизни (потеря работы и снижение доходов), – отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. – Весной нас меньше, чем обычно, тревожили система здравоохранения и международные отношения, но вторая, осенняя волна возродила и страх столкнуться с отказом в медобслуживании, и опасения по поводу втягивания страны в мировые конфликты. Кроме перечисленного, 20-й год запомнится нам тем, что угроза потери привычного уровня доходов и потребления стала доминировать на карте страхов, наряду с риском столкновения с несправедливостью».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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