В ФАС рассказали, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2021 году

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году в среднем составит 4%. Об этом сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. По его словам, повышение платы произойдет с 1 июля.

Как отметил чиновник, для каждого региона правительство РФ утверждает свой предельный порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, которые включают в себя газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

Так, самая высокая планка установлена для Чечни – 6,5%. Кроме того, существенно подорожают жилищно-коммунальные услуги в Якутии (6%), а также Новгородской области (6,4%), пишут «Известия». Минимальный рост в Мурманской (3,2%) и Пензенской (3,4%) областях. В большинстве регионах плата поднимается на 3,6-4%.

Как сообщал «Новый День», в Москве тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы с 1 января. В частности, плата за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда вырастет на 3,5%, а ставка за содержание жилого помещения – на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт повысят на 3,5%.

Тарифы на водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие услуги будут проиндексированы с 1 июля 2021 года. В мэрии заверили, что совокупный рост платежей за ЖКУ с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции и составит 3,5%.

Москва, Наталья Петрова

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